Inter, Kulusevski alla Juve? Nasce un sospetto clamoroso: mossa da scacco matto

Mollare la presa per Dejan Kulusevski per avere un vantaggio nella prossima sessione di campagna acquisti nella corsa a Federico Chiesa? Chissà che non sia andata davvero così. Il sospetto, vista l’abilità di Beppe Marotta, nasce eccome. Perché è il gioiello della Fiorentina il vero sogno di Antonio Conte per la sua squadra, un sogno dal almeno 60 milioni di euro. E così, come riportato da Tuttosport, la Juventus, che a gennaio vinceva la corsa per il talento svedese del Parma, ora si ritrova in difficoltà nell’inseguimento a un giocatore sul quale è ormai da anni. Un problema, quello della liquidità, che potrebbe favorire non poco l’Inter che, complici i grandi potenziali incassi dai prestiti in giro per l’Europa (Icardi su tutti), potrebbe dunque ritrovarsi in netto vantaggio. Scrive Tuttosport:

“La Juventus è sempre presente sul figlio d’arte (Chiesa, ndr), ma l’investimento di gennaio su Kulusevski (35 milioni più 9 di bonus) e la necessità di rinforzare la rosa anche in altri reparti, potrebbe frenare Paratici, visto che la Fiorentina per Chiesa chiederà comunque almeno 60 milioni e accetterà solo nomi assai graditi come parziale contropartita. L’Inter, in questo senso, potrebbe avere un vantaggio“.

(Fonte: Tuttosport)