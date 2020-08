Sky – Inter, presto novità di mercato? Ausilio a cena con Faggiano e Carnevali

Domani si apre ufficialmente il calciomercato, che però per l’Inter è già entrato nel vivo da tempo. Vivo anche in queste ore, a Rimini (sede ufficiale delle trattative), dove Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, è attualmente a cena con Daniele Faggiano, ds del Genoa, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, come riportato da Sky Sport.

Chissà, dunque, che presto non possano arrivare novità di mercato. Alla cena, va detto, sono presenti anche altri dirigenti e operatori di mercato. A prescindere, comunque, sono ore di mercato vive per l’Inter, tra gli affari Kolarov e Vidal.

(Fonte: Sky Sport)