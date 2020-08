Kolarov a un passo, ma l’Inter raddoppia: ieri arrivate conferme. Presto l’assalto per…

Aleksandr Kolarov all’Inter è una trattativa che volge positivamente al termine per i nerazzurri. Il serbo, nonostante una carta d’identità che alla voce data di nascita recita 1985, è un’espressa richiesta di Antonio Conte, che di lui apprezza mentalità vincente, carisma, personalità e duttilità. Eh sì, perché oltre a ricoprire il ruolo di esterno a sinistra perfetto per il 3-5-2 dell’ex ct, Kolarov potrebbe benissimo giocare anche da terzo centrale mancino. Una qualità che potrebbe garantire a Conte di ruotarlo con Bastoni, e alla società di cercare un altro top da acquistare sulla corsia sinistra.

Nonostante l’arrivo di Kolarov, infatti, l’Inter non ha affatto abbandonato la strada per porta a Emerson Palmieri. Il laterale, dopo l’arrivo al Chelsea di Ben Chilwell dal Leicester, ha le porte sbarrate e non disdegnerebbe affatto cambiare aria e tornare da Antonio Conte, che lo ha allenato con successo nel periodo dell’ex ct ai Blues. Scrive calciomercato.com:

“Il terzino italo-brasiliano è sempre più in uscita dal Chelsea che, oltre a Marcos Alonso, ha chiuso il colpo Chilwell dal Leicester pagandolo a peso d’oro. Lo spazio per Emerson Palmieri si riduce quindi quasi a zero e, per questo, l’agente ha confermato ieri che è pronto all’addio, con l’Inter in pole per acquistarlo“.

(Fonte: calciomercato.com)