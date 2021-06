Sky – L’Inter tiene d’occhio Conte: “Si teme venga a bussare per Lukaku e…”

L'Inter attende sviluppi sulla trattativa Conte-Tottenham, si teme che l'allenatore bussi alla porta dei nerazzurri in cerca di rinforzi.

Il Tottenham vuole Antonio Conte in panchina per la prossima stagione. Ancora non c’è l’accordo tra le parti, si tratta sullo stipendio richiesto dall’ex allenatore dell’Inter al club londinese per firmare. E i nerazzurri osservano con grande attenzione gli sviluppi della vicenda, in chiave calciomercato, perché Conte potrebbe chiedere al nuovo club degli innesti proprio dall’Inter. E c’è un nome su tutti che l’ex allenatore nerazzurro potrebbe fare alla società londinese in caso di addio di Harry Kane: quello di Romelu Lukaku .

Come riportato da Matteo Barzaghi in diretta per Sky Sport, “in casa Inter si segue con attenzione quello che accade attorno a Conte e si spera che una volta trovata panchina non venga a bussare per i gioielli dell’Inter. Lukaku-Tottenham? Questo lo dici tu (sorride rispondendo alla domanda della collega in studio, ndr). Lukaku ha dimostrato tanto all’Inter e sembra uno fermamente intenzionato a continuare la storia all’Inter, per cui non sarebbe facile per il Tottenham comunque, vedremo”.