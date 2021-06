Sky – Inter, caccia a due esterni. Poi un’altra priorità: “Tre giocatori da blindare”

Inzaghi vuole un esterno mancino per la sua Inter e un altro esterno se parte Hakimi, ma chiede la conferma di Brozovic, Barella e Lautaro

L'Inter attende l'ufficialità di Simone Inzaghi come nuovo tecnico, annuncio che dovrebbe arrivare domani. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora per sistemare la rosa per rimanere competitivi. La priorità saranno gli esterni, l'Inter ne cerca due: prima la fascia sinistra, dove il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, nome che piace anche a Inzaghi. A destra c'è Darmian che offre buone garanzie, potrebbe essere lui il titolare se non si trova un altro nome come erede di Hakimi.