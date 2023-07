Ecco il contratto di Samardzic tra ingaggio e scadenza. E c’è la cifra per ricomprare Fabbian

"L’Inter è pronta a chiudere entro martedì il colpo Lazar Samardzic per il centrocampo: offerti 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian all’Udinese per accaparrarsi il gioiellino classe 2002, che ha già detto sì ai nerazzurri per un contratto fino al 2028 da 1,8 milioni netti a stagione più bonus. Per completare l’affare Ausilio vuole però inserire un’opzione di riacquisto su Fabbian a cifre già fissate (15 milioni), mentre i friulani intendono impostare l’accordo a condizioni economiche più elevate (almeno 20 milioni). Insomma, ci siamo quasi e nelle prossime ore le parti potrebbero arrivare al traguardo nel giro di 72 ore".