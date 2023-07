CorSera – Inter, possibile clamoroso ritorno di Sanchez: c’è già l’ok di Inzaghi, le ultime

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa un'ipotesi clamorosa per l'attacco dell'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, i nerazzurri, alle prese nel valutare le varie opzioni per il reparto offensivo, starebbero prendendo in considerazione anche il ritorno a Milano di Alexis Sanchez, andato via l'anno scorso per accasarsi all'Olympique Marsiglia. Il cileno è ora svincolato e Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo assenso.