DAZN – Samardzic, nuovi contatti Inter col padre del giocatore: la situazione

L'entourage del calciatore ha ribadito che la volontà del ragazzo è vestire la maglia nerazzurra e quindi serve un passo decisivo da parte del padre sul discorso delle commissioni e stipendio. Resta un'operazione complicata ma da parte dello staff del calciatore filtra cauto ottimismo. E domani si capirà se ci sono ancora delle possibilità per Lazar di vestire la maglia interista.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.