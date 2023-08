Sky – Inter, attesa risposta di Samardzic entro domani. L’ultimo cambio di agente…

Il club nerazzurro è infastidito dall'atteggiamento dell'entourage del calciatore che ha cambiato più volte le carte in tavola dopo un accordo

Nelle ultime ore il caso Samardzic si è arricchito di una nuova puntata. Il padre del calciatore, dopo aver preteso un aumento di commissioni e stipendio, ad accordi fatti, dopo le visite e prima della firma, ha cambiato ulteriormente i suoi collaboratori. Ha aggiunto un altro agente al suo entourage e si tratta del terzo cambio in dieci giorni. L'Inter non è solo infastidita per quanto successo ma è anche pessimista rispetto alla conclusione dell'operazione.