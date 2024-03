"Marotta e Ausilio devono anche sfoltire l’organico in avanti. Detto che l’indirizzo è quello di avere 5 punte la prossima stagione, per Sanchez si allontana l’ipotesi di un rinnovo e andrà trovata una sistemazione a Correa, che il Marsiglia non riscatterà. Arnautovic, poi, merita un discorso a parte: non ha convinto anche per guai fisici, il suo futuro non è di semplice lettura. Di certo, a Gud serve spazio. Gud merita spazio".