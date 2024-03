Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha parlato così del suo momento: "Non è necessariamente il periodo migliore della mia vita, ma è un momento che apprezzo molto: ho lasciato il Bayern per giocare difensore centrale, lo faccio all'Inter e ho la chance di essere convocato per la Francia in quel ruolo. Sono molto felice, ho scoperto un paese favoloso dove i tifosi sono incredibili: è uno spasso giocare in Italia, è semplicemente felicità". Il difensore ha poi partecipato ad un piccolo gioco in cui poteva rispondere soltanto sì o no: "Se mi immagino a Milano per tante stagioni? Sì". E alla domanda in merito allo scudetto a fine stagione, avendo già giocato il suo unico jolly a disposizione, Benji ha risposto: "Sì".