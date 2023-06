Inter, in chiusura Brozovic-Al Nassr. Frattesi può arrivare già in settimana

L'Inter è pronta ad accelerare per Davide Frattesi, la chiusura della trattativa può arrivare anche in settimana

Davide Frattesi è sempre più vicino all'Inter. Con Marcelo Brozovic ormai a un passo dall'Al Nassr, i nerazzurri sono pronti a chiudere per il centrocampista del Sassuolo. È in chiusura la trattativa con il club saudita per il croato e secondo Fabrizio Romano presto Frattesi potrà diventare un nuovo giocatore di Inzaghi.