Inter, le cifre di Brozovic: 22,5 mln di plusvalenza, impatto +34. E 36 mln di risparmio

Ma cosa comporta la cessione di Marcelo Brozovic a livello di bilancio per l'Inter? Ecco tutte le cifre dell'operazione con l'Al Nassr

Marcelo Brozovic è ormai ad un passo dalla cessione all'Al Nassr. Il croato andrà in Arabia Saudita per 23 milioni di euro, andando a guadagnare 20 milioni a stagione per 3 anni. L'operazione dovrebbe essere chiusa nella giornata di domani.