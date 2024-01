Inter, il futuro di Dumfries è in bilico: fattore Buchanan e rinnovo, in estate…

Come sottolinea Tuttosport, l’ex Club Bruges potrebbe dare una possibilità in più anche sul mercato ai nerazzurri:

“Un suo inserimento positivo nel gruppo e nei meccanismi della squadra, potrebbe anche permettere alla dirigenza di valutare con maggiore “serenità” l’eventuale cessione in estate di Dumfries, il cui rinnovo è in salita. L’olandese, per valutazione (35-40 milioni) e interessi in Inghilterra, è oggi l’indiziato maggiore per fare cassa, ma molto passerà pure dal futuro rendimento di Buchanan”.