Inter, la Supercoppa vale un tesoretto. Superpremio ai giocatori: ecco la cifra fissata da Zhang

Non solo il primo trofeo dell'anno, l'Inter è volata a Riad per cercare di portare a casa per la terza volta consecutiva la Supercoppa. Ma non è tutto qui, perché chi vincerà due gare in Arabia Saudita si porterà anche a casa un bel gruzzoletto. Il club incasserà una bella cifra e i giocatori dell'Inter, dovessero vincere, incasserebbero un bel premio. Sicuramente un incentivo alla vittoria.