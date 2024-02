"Un rinforzo di peso è arrivato e altri due sono già apparecchiati senza spendere un euro. Anche se ci sarà un’incidenza sul monte ingaggi. Ma soprattutto, a differenza delle scorse estati, non servirà necessariamente cedere un big. Anzi, nel gettare le basi per il futuro vanno inserite anche le trattative per prolungare i contratti di due colonne come Barella e Lautaro. Nessuna ansia perché le attuali scadenze (2026) sono ancora lontane, ma essendo operazioni sempre complesse per tutte le sfaccettature annesse, meglio portarsi avanti. Anche se mai come ora la testa di tutti è sul campo, per prendersi lo scudetto della seconda stella e per cercare di fare più strada possibile in Champions".