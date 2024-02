https://twitter.com/GuarroPas/status/1761391033353384053

Al suo posto è pronto Kristjan Asllani, che scalpita e potrebbe rilevare proprio Calhanoglu in mediana e completare il reparto con Mkhitaryan e Frattesi.

Oltre ad Audero, che debutterà in campionato con i nerazzurri, Inzaghi è intenzionato a schierare dall’inizio anche Bisseck al posto di Pavard, Carlos Augusto per Bastoni e Frattesi per Barella.

In avanti non ci sarà Marcus Thuram, che contro l’Atletico Madrid ha rimediato un Per l'attaccante nerazzurro elongazione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.