Acerbi in un doppio affare? “Inter, Fabbian alla Lazio per arrivare a questo nome”

I colloqui in estate tra Inter e Lazio potrebbero non fermarsi alla questione Acerbi, attualmente in prestito in nerazzurro e che il club di Viale della Liberazione potrebbe riscattare per 4 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Lazzari come possibile rinforzo a tutta fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Un doppio colpo che potrebbe realizzarsi nel caso in cui a Roma andasse Fabbian, giovane centrocampista di proprietà Inter oggi alla Reggina in prestito, vista la stima che per lui prova Sarri. Scrive il quotidiano:

"Il valzer dei terzini. Marusic è affaticato e gestito: oggi è atteso a Formello nonostante il riposo, domani in gruppo. Salgono però le quotazioni di Lazzari, in cerca ancora del primo guizzo prima di pensare al futuro. L’Inter lo tenta e potrebbe finire in un ampio affare legato ad Acerbi e all’interesse di Sarri per Fabbian".

(Fonte: Il Messaggero)