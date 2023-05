Inter, attesa folle per Istanbul: spunta l’ipotesi di aprire San Siro per chi resterà in Italia

Mancano più di tre settimane alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul, ma tra il popolo nerazzurro l'attesa è già folle. Nessuno, ma proprio nessuno, vuole perdersi l'evento più importante degli ultimi 13 anni di storia interista, anche se non sarà facile acquistare un biglietto per l'Ataturk. Ecco che allora, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter, d'accordo con il comune di Milano, starebbe pensando di aprire per quel giorno San Siro, in modo tale da permettere ai tifosi rimasti in Italia di godersi al Meazza la partita: