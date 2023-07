TS – Inter, Inzaghi spinge per riavere Lukaku: “Diffuso ottimismo perché…”

Simone Inzaghi vuole nuovamente a disposizione Romelu Lukaku per la sua Inter 23/24. La dirigenza è al lavoro per accontentare l’allenatore e si muove in parallelo per Big Rom e per l’addio di André Onana, prossimo al passaggio al Manchester United. Ecco le ultimissime sul futuro del belga dall’edizione odierna di Tuttosport.