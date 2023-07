Lukaku, accordo con Zhang: in arrivo rilancio robusto dell’Inter. Chelsea disposto a…

"Il tappo è saltato perché l’avvocato Sebastien Ledure, legale di fiducia di Romelu, con la regia di Roc Nation, ha ascoltato le ragioni degli inglesi. Nello stesso tempo ha presentato anche il punto di vista del giocatore, determinato a mantenere il punto su una questione che ha a che fare con il suo progetto di vita e non solo con la sua professione. Insomma, è sempre più evidente che Lukaku veda solo e soltanto il nerazzurro. Per questo domani non sarà nel ritiro di Cobham dove in teoria i vecchi compagni lo aspetterebbero per il primo giorno di lavoro della stagione 2023-24. Certo, il belga non può aspettare in eterno l’amata Inter, ma per ora mantiene la trincea, anche perché sa che i tempi non possono andare troppo per le lunghe".