Marotta e le “opportunità di mercato”: 10 difensori che potrebbero fare al caso dell’Inter

Una volta archiviata la questione Skriniar, sempre più vicino al rinnovo, l'Inter dovrà aprire anche il fascicolo De Vrij. Anche l'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023 così come altri difensori come D'Ambrosio e Acerbi, per il quale Inzaghi sta insistendo affinché venga riscattato dalla Lazio. Il mercato di gennaio si avvicina e ci sono diverse occasioni che l'Inter può cogliere non solo in ottica giugno. Ecco dieci difensori - 5 a scadenza a giugno, 5 a scadenza 2024 - che potrebbero fare al caso dell'Inter. E le recenti dichiarazioni di Marotta confermano come l'Inter sarà comunque vigile e pronta a cogliere eventuali occasioni di mercato.