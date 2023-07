Pedullà – Inter, preavviso per AM: 15 mln per Morata. Richiesta di 20. Balogun…

Giornata importante per Morata: la società che si è mossa in concreto sul giocatore è la Roma che non può pagare i 21 mln di clausola rescissoria. L'Inter è la società che ha presentato un'offerta di 15 mln bonus compresi per il calciatore. Ne chiede 20 l'Atletico Madrid. Anche la Juve pensa al suo ex attaccante. Alfredo Pedullà esclude dalla lista dei nerazzurri Scamacca e Zapata.