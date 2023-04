CM – Inter pronta a dire addio a Lukaku: il preferito per l’attacco può arrivare a 0

L'Inter e Romelu Lukaku sono pronti a salutarsi al termine della stagione, decisione già presa: il nome in pole per l'attacco

Un nome su tutti in cima alla lista dell’Inter per il dopo Romelu Lukaku . Il club nerazzurro e il belga sono pronti a dirsi addio al termine della stagione, la decisione è già stata presa dai vertici di Viale della Liberazione.

Il preferito per il dopo Lukaku

Il focus si sposta poi sul possibile sostituto di Lukaku proprio in casa Inter, con un nome su tutti sul taccuino del club: “La ricerca per il post-Lukaku è già iniziata in casa nerazzurra. Piace sempre molto Marcus Thuram, probabilmente il profilo preferito da Ausilio. I contatti vanno avanti da prima del Mondiale in Qatar. La notizia era nell’aria da tempo e ora è anche ufficiale: Thuram lascerà il Borussia Moenchenglabdach a parametro zero al termine della stagione.