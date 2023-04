FCIN1908 / Inter, nessun premio per il quarto posto. I dirigenti lo considerano…

Neanche il tempo per amareggiarsi profondamente per l'ennesimo passo falso in campionato, che questa Inter deve ritrovare in fretta e furia la sua anima migliore per giocarsi il ritorno di Champions League contro il Benfica. In casa nerazzurra le riflessioni corrono veloci ma non possono permettersi grossi strappi ora. Strappi che potrebbero compromettere gli obiettivi ancora vivi. Il gruppo di Inzaghi è consapevole del momento delicato e i tifosi a San Siro si aspettano una grande reazione da tutti. Si aspettano soprattutto fatti. Non parole.