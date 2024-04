Inter, V. Carboni vale già 25/30 milioni: i piani del club per l’estate

Il piano dell’Inter sul futuro di Valentin Carboni. In prestito al Monza, il gioiello argentino a fine stagione tornerà a Milano. E poi? Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro non vorrebbe privarsi di lui. Viene valutato già 25/30 milioni di euro e l’idea di Marotta e Ausilio è di mantenere il controllo sul giocatore in ogni caso. Valuterà Simone Inzaghi in estate, se dovesse partire è pronta una clausola nell’operazione in vista del futuro.