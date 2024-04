Il club nerazzurro in vista della sessione estiva di mercato, pensa di fare cassa con tre giocatori

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oltre a Dumfries, il cui rinnovo ancora è in alto mare, l'Inter pensa di fare cassa con altri tre giocatori. Il più “importante” è sicuramente Valentin Carboni .

"Il club nerazzurro non vorrebbe rinunciare al giocatore, crede molto nell’argentino, ma il mercato è fatto di scelte e a fronte di un’offerta alta il giovane potrebbe partire. L’ideale, per l’Inter, sarebbe una cessione in stile Fabbian, ovvero con la possibilità di mantenere il controllo del giocatore con una recompra".