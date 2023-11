Sono giorni caldi per i rinnovi di contratto dei big della rosa di Simone Inzaghi, in casa Inter. Il punto di Sky

Sono giorni caldi per i rinnovi di contratto dei big della rosa di Simone Inzaghi, in casa Inter. Prima del fischio d'inizio della partita contro il Benfica, Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di alcuni calciatori. Nei prossimi giorni, il club potrebbe chiudere il discorso per i prolungamenti di Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan (quest'ultimo in scadenza a giugno).