Marotta: “Mai cercato Nandez. Cessioni? Serve avere coraggio. Mercato a gennaio? Non credo”

Taremi e Nandez? La rosa a disposizione di Inzaghi è forte e ben amalgamata, non abbiamo grandi necessità e non dobbiamo ricorrere al mercato di gennaio, che di per sé non offre grandi opportunità. Sulle parole dell'agente di Nandez dico che sono state dichiarazioni come minimo improvvide. Non abbiamo mai cercato suoi giocatori: parole fuori luogo, e voglio essere buono e generoso nei suoi confronti. Ausilio e Baccin sono bravi nelle loro scelte, i manager moderni devono coniugare capacità e innovazione con l'esperienza. La sostenibilità non è altro che avere una logica di equilibrio tra costi e ricavi: non è giusto che gli azionisti continuino a immettere capitali, bisogna avere il coraggio di agire, cercando di valorizzare asset che rappresentano futuro e patrimonio del club. Siamo pronti a rispondere a ogni evenienza".