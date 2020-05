‘Vuoi restare al PSG?’ Ecco la reazione di Icardi: “Se tornasse all’Inter Marotta sa che…”

In maniera per certi versi inaspettata, visto quanto accaduto l’anno scorso, ma Mauro Icardi sembra ormai deciso a continuare la sua esperienza al Paris Saint-Germain. Leonardo, ds del club parigino, come riportato dal Corriere dello Sport ha infatti ottenuto il sì dell’attaccante argentino e ora tratta con l’Inter:

“Il Psg è rimasto soddisfatto del rendimento di Icardi e ha deciso di riscattarlo, grazie anche al “sì” del giocatore, deciso a proseguire a Parigi. Ma il Coronavirus ha portato Leonardo a valutare un’offerta al ribasso. Marotta al momento è fermo ai 70 milioni, anche se l’ad è conscio che un Icardi di rientro a Milano rappresenterebbe un problema in più. Dunque non è da escludere uno sconto, ma sicuramente l’Inter si aspetta di ricevere un assegno da almeno 60 milioni più bonus semplice da ottenere“.

(Fonte: Tuttosport)