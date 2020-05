Riscatto Icardi, PSG e Inter cercano l’accordo. GdS: “Da Parigi nessuna offerta concreta ma…”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il PSG è seriamente intenzionato a puntare su Mauro Icardi, mentre Edinson Cavani è pronto a fare le valigie. Non è da escludere che il contratto venga prorogato d’ufficio, per permettere al PSG di avere l’ex Napoli a disposizione per completare la stagione europea, al termine della quale però le strade si separeranno.

ICARDI – Sul fronte Icardi, al momento – secondo la Rosea – non ci sono offerte concrete da parte del club parigino che intanto ragiona sui 60 milioni, cifra attorno la quale l’accordo è possibile. “Il Psg vorrebbe arrivare a quota 60 coi bonus, l’Inter partire da lì e aggiungerci bonus”, conferma la Rosea.