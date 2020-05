Inter, circola un grande nome. Conte pronto ad allenarlo: “Ne vuole fare un valore aggiunto”

A Milano nessuno lo ha dimenticato, e ora Antonio Conte è pronto ad allenarlo per trasformarlo in un valore aggiunto per la sua Inter. Come vi abbiamo riportato, Joao Cancelo potrebbe essere la chiave che sbloccherà l’affare che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. L’allenatore nerazzurro apprezzerebbe, secondo il Corriere dello Sport, l’arrivo del portoghese sulla fascia destra:

“Adesso il portoghese (Cancelo, ndr) andrebbe a rinfoltire la fascia destra: Conte ne farebbe il valore aggiunto dopo che ha già ottenuto i rinforzi in mezzo al campo. Abbassando notevolmente l’età media. Da quella parte ci sono già Candreva e D’Ambrosio, over 30, e Moses che rischia di tornare al Chelsea. Non è detto che l’Inter voglia investire 12 milioni di euro per tenersi il nigeriano. Lo stesso Young, mancino di ruolo ma impiegabile dall’altra parte, a luglio compirà 35 anni. Così Cancelo si profila come l’ideale. Nonché la contropartita per Lautaro Martinez, sbloccando la trattativa“.

(Fonte: Corriere dello Sport)