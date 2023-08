Difesa Inter, riecco Chalobah: Ausilio ci riprova, lo scenario negli ultimi giorni di mercato

"Ausilio e Marotta tengono comunque in considerazione tutte le alternative rimaste sul tavolo e non perdono di vista, per esempio, Trevor Chalobah del Chelsea, vecchio pallino del club nerazzurro nelle precedenti sessioni di mercato".

"Il classe '98, prodotto del settore giovanile dei Blues e figlio dell'ex Napoli Nathanel, è legato alla formazione londinese fino al 2028 ma non è una prima scelta di Mauricio Pochettino che, nell'ambito di una campagna acquisti faraonica che ha portato e porterà tanti volti nuovi, si appresta a dare il via libera agli ultimi esuberi rimasti in organico. Non è da escludere che negli ultimissimi giorni di agosto, qualora Chalobah non avesse trovato una destinazione, per lui possano riaprirsi le porti dell'Inter, con formule convenienti come il prestito con diritto di riscatto".