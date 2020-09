Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale, la Lazio è tornata in corsa per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona. Il giocatore era nel mirino dell’Inter ma l’interesse dei nerazzurri si è fermato così come è accaduto per Tonali, salvo poi puntare su profili più pronti. Ora la Lazio spera di riattivare la pista con il Verona. Intanto Borja Valero, dopo aver terminato la sua avventura con l’Inter, resta un obiettivo del Genoa.