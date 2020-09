Bucchioni: “Con Hakimi, Inter al livello della Juve. Tonali? Non ci venite a dire che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato così dei temi di mercato più caldi di casa Inter.

Convinto dalle parole di Ausilio su Tonali?

“Non ci venite a dire che l’Inter non poteva prendere Tonali perché non ci crediamo. Secondo me hanno cambiato solo strategia dopo l’incontro con Conte, che gli avrà detto: per vincere subito non voglio Tonali, uno così si ritrova tra due anni, ma un Kante o Vidal, gente che abbia vinto e che porti carisma. La nuova Inter nascerà così: i Barella e altri giovani da far crescere ci sono già”.

L’Inter può vincere lo Scudetto?

“Deve. Deve tornare a vincere subito per rientrare in un certo circuito virtuoso, e se non vinci sei sempre alle parole di Conte sul primo dei perdenti. Negli almanacchi e nell’opinione pubblica, così, non ci sei. In un’idea triennale puoi andare sui Tonali e i Kumbulla, ma è una strategia che ora appartiene più alla Juventus che all’Inter, dopo dieci anni che vince. L’Inter è cresciuta e ha delle fondamenta solida, già con Hakimi per me arriva al livello della Juventus in questo momento”.