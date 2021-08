Biasin: “Addio Lukaku, l’Inter non vuole aspettare. Ultimatum al Chelsea”

Il belga sarà ceduto ma i nerazzurri hanno bisogno di fare in fretta a questo punto perché devono correre ai ripari per dare i rinforzi a Inzaghi

Eva A. Provenzano

I tempi sono stretti. Perché la cessione di Lukakurichiede operazioni in entrata che l'Inter non aveva messo in conto fino a qualche giorno fa quando il Chelsea ha trovato l'accordo con l'attaccante. Fabrizio Biasin, dalle colonne del giornale Libero, spiega che ad ieri sera non sono arrivati rilanci, che è stata rifiutata l'offerta da 100 mln più il cartellino di Alonso e la società avrebbe smentito, secondo il giornalista, anche quella da 105 mln + il cartellino di Zappacosta per un totale di 115 mln.

L'Interdeve fare in fretta per trovare poi i sostituti del belga. Per questo il club nerazzurro starebbe pensando ad un ultimatum da dare al club inglese. Una data oltre la quale non si può andare per chiudere la trattativa per il belga. Ma intanto c'è da aggiungere che ogni rilancio eventuale del Chelsea sarà sottoposto alla proprietà cinese che prenderà decisioni in merito.

E a proposito dei sostituti Biasin sottolinea che i nomi sono quello di Vlahovic, come prediletto, ma Commisso non ha intenzione di mollarlo. Si ragiona in più col Sassuolo per Scamacca "e non è detto che non salti fuori qualche nome a sorpresa". Ma adesso il Chelsea deve alzare l'offerta e l'Inter non può e vuole più aspettare.

(Fonte: Libero)