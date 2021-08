Oaktree impone taglio spese all’Inter, ecco la cifra che verrà reinvestita sul mercato

Solo una piccola parte dell'incasso di Lukaku verrà messo sul mercato per completare l'attacco dell'Inter di Inzaghi

Lukaku e il Chelsea hanno fretta, ma anche l'Inter vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi in modo da sistemare il reparto offensivo e puntellare la rosa di Inzaghi.

"Il campionato è ormai alle porte e Simone Inzaghi deve avere al più presto un punto di riferimento lì davanti. A tal proposito, sarà importante fare chiarezza sull’entità del budget a disposizione per il mercato. Sotto questo aspetto è in corso un lavoro diplomatico all’interno del club per rileggere le linee guida emanate dalla proprietà nel momento cruciale della crisi finanziaria. Seguendo alla lettera quelle indicazioni, per il nuovo centravanti non ci sarebbero a disposizione più di 40 milioni di euro. Ma è evidente che la caccia (soprattutto) a Dusan Vlahovic comporta costi superiori", rivela La Gazzetta dello Sport.