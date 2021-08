Inter, la cessione di Lukaku cambia i piani: assalto a Dumfries, si allontana Nandez

La possibile e ormai sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku può cambiare le strategie di mercato dell’Inter. A cominciare dall’esterno destro, da subito priorità della dirigenza nerazzurra: nelle ultime settimane si è...

Fabio Alampi

La possibile e ormai sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku può cambiare le strategie di mercato dell'Inter. A cominciare dall'esterno destro, da subito priorità della dirigenza nerazzurra: nelle ultime settimane si è trattato a oltranza con il Cagliari per Nandez, senza però trovare un accordo. L'uruguaiano, tuttavia, non è mai stato la prima scelta per il dopo Hakimi: il nome in cima alla lista interista era e rimane Denzel Dumfries. La richiesta del Psv Eindhoven (15-20 milioni e no al prestito con diritto di riscatto) ha sempre frenato sul nascere ogni discorso, ma ora, come scrive il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe cambiare.

Dumfries di nuovo possibile

"In occasione dei colloqui con l'Inter per il prestito di Andrea Pinamonti all'Empoli, Mino Raiola ha colto l'occasione per rimettere in piedi l'operazione Denzel Dumfries. L'agente italo-olandese sa bene che, con la cessione di Lukaku, l'Inter può investire ed è a conoscenza della preferenza di Inzaghi per il suo assistito. Il tecnico emiliano, non potendo avere Lazzari (se non stra-pagandolo) dopo la traumatica separazione con Lotito, vorrebbe come quinto a destra il titolare della nazionale olandese. Simone si sarebbe accontentato anche di Nandez, che con la sua corsa e la sua costanza di rendimento era un elemento comunque gradito, ma adesso, se sarà trovata la formula giusta con il Psv (richiesta tra i 15 e i 20 milioni, l'offerta sarà più bassa), preferirà puntare su Dumfries".

Nandez si allontana

"Il grande incasso che l'Inter farà con il secondo sacrificio di un big (dopo Hakimi, anche Lukaku) ha mutato i programmi di mercato in viale della Liberazione. Se Big Rom fosse rimasto alla Pinetina, sarebbe arrivato Nandez visto che i soldi necessari per il suo prestito e per il suo ingaggio (in tutto 6 milioni: 2 al Cagliari, 4 lordi al calciatore) Marotta e Ausilio li avrebbero risparmiati grazie a Nainggolan, prestato al Cagliari senza fare minusvalenza ma con una buonuscita di 3 milioni lordi rispetto a uno stipendio di 8,5.

O almeno questo era il loro "piano" visto che Giulini aveva dato l'ok per il trasferimento di Nahitan a Milano in prestito con diritto di riscatto, ma c'erano da sistemare le cifre (2 milioni di differenza tra domanda e offerta per il prestito) e quelle del diritto di riscatto e dei bonus. L'argomento Nandez-Inter tornerà d'attualità? Forse sì o forse no. I dirigenti nerazzurri assicurano che non arriverà un esterno sinistro, ma solo uno a destra: Dumfries o Nandez?".