FCIN1908 / Inter, rinviato l’arrivo in Italia di Taremi per le visite

Non sarà oggi il giorno dell’arrivo in Italia di Mehdi Taremi per le visite mediche con l’Inter. Sono infatti state rinviate secondo quanto appreso da FCIN1908.it. L’operazione è definita in tutti i dettagli, l’attaccante arriverà a parametro 0 e firmerà un biennale con opzione per il terzo anno, ma per il momento non arriverà in Italia.