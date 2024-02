"Nel 2024-25 la rosa in mano a Simone Inzaghi diventerà quindi ancora più competitiva in base a una precisa programmazione. Vista la nuova Champions allargata e anche il Mondiale per club estivo si spalanca una stagione da una settantina di partite, meglio farsi trovare preparati alla lunga lotta. Taremi prenderà il posto di Alexis Sanchez, destinato a chiudere il 30 giugno questa sua (trascurabile) seconda vita interista. Il miglioramento è evidente perché il 31enne centravanti, più che una riserva di gran lusso, è destinato a essere quasi un titolare aggiunto all’intoccabile ThuLa. Zielinski, invece, si aggiunge a un reparto di mezzo già tra i migliori del Continente. Dal punto di vista numerico dovrebbe prendere il posto di Davy Klaassen, pronto a rivedere il campo da titolare venerdì contro la Salernitana, ma dà già adesso serenità. Se qualche big d’estate si decidesse a tentare l’assalto a Barella, con il 29enne Piotr e lo scalpitante Frattesi la continuità sarebbe garantita".

"Il contratto del polacco sarà di quattro anni totali, tre più opzione per un altro con ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus a stagione. Calha e Mkhitaryan, con cui dividerà lo spogliatoio ad Appiano, hanno fatto lo stesso suo viaggio in anticipo. Due terzi dell’attuale super centrocampo di Inzaghi è arrivato grazie all’antica arte del parametro zero, cara all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio. Taremi, invece, ha trovato pace dopo essersi imbizzarrito in semifinale di Coppa d’Asia: dopo il k.o. del suo Iran contro il Qatar, ha sfiorato la rissa con i tifosi in tribuna. Atterrato a Linate, oggi inizierà a conoscere il nuovo mondo, già dall’Humanitas di Rozzano. Nel reparto insidierà Thuram e Lautaro, assieme al talentino Valentin Carboni destinato a tornare a casa, senza dimenticare Arnautovic che ha invece una situazione meno solida. Il contratto del centravanti sarà lungo un anno meno rispetto a quello di Zielinski. Due stagioni con una terza opzionabile, tre milioni netti di stipendio", aggiunge Gazzetta.

