Le ultime apparizioni dell'Inter potrebbero cambiare anche le decisioni della dirigenza sul mercato. Simone Inzaghi, infatti, in queste ultime partite ha schierato il nuovo arrivato Tajon Buchanan da laterale sinistro, più che da esterno destro. Chissà che il nuovo rinforzo nerazzurro, dunque, non possa arrivare dall'altra parte. Scrive il Corriere dello Sport:

"... Già, ma Buchanan che Inzaghi sta utilizzando a sinistra? Il canadese è arrivato (in anticipo) come sostituto di Cuadrado. E’ un laterale destro di ruolo, ma sta dimostrando di adattarsi anche sull’altro lato del campo. Vedremo nei prossimi mesi. Ma anche che ne sarà di Dumfries. Lo stop per il rinnovo del suo contratto sembrava definitivo: troppo ampia, infatti, la distanza tra domanda ed offerta".