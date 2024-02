Dopo aver accumulato un grande vantaggio in campionato, l'Inter si è portata avanti anche sul futuro, prenotando già due acquisti per la prossima stagione come Zielinski e Taremi. Ma non è tutto, perché la sensazione è che qualcun altro arriverà. Secondo il Corriere dello Sport, il rendimento da braccetto sinistro di Carlos Augusto potrebbe aver cambiato gli scenari: