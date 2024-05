Nemmeno il tempo di festeggiare il 20° scudetto della propria storia che l'Inter campione d'Italia è già al lavoro per programmare la prossima stagione, in cui i nerazzurri si presenteranno ai nastri di partenza per riconfermarsi in Italia e andare il più possibile avanti in Europa. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulle possibili mosse sul mercato:

"Occorrerà dunque bilanciare i numeri non solo per questioni di lista. A fine contratto ci sono Audero, Cuadrado, Sensi, Klaassen e Sanchez. A parametro zero sono già arrivati Taremi e Zielinski per allargare le rotazioni in attacco e in mediana, dove ora ci sono sei elementi di spessore per tre maglie. Ma per un vero upgrade, al netto della vicenda Dumfries, Simone chiede un’alternativa in più in difesa e una quinta punta. Senza dimenticare che la prima mossa potrebbe essere legata al portiere. Ausilio e Baccin lavorano da tempo su Bento, 24enne che affiancherebbe inizialmente il 35enne Sommer per poi prendersi la titolarità. Il brasiliano però costa 20 milioni e si studiano anche alternative low cost".