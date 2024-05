L'attaccante argentino, di rientro a Milano dopo il deludente prestito al Marsiglia, potrebbe tornare a giocare in patria

Il futuro di Joaquin Correa non sarà all'Inter. L'attaccante argentino, di rientro a Milano dopo il deludente prestito al Marsiglia, non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra, e nelle prossime settimane verranno valutate altre ipotesi. Secondo quanto scrive Tyc Sports, il Tucu potrebbe tornare a giocare in patria: su di lui ci sarebbero l'Estudiantes, club nel quale ha debuttato tra i professionisti, e il River Plate, lì dove mosse i primi passi su un campo da calcio.