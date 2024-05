Marotta: “Io al Milan in futuro? Dopo l’Inter ho finito e mi riposo”

"Grazie, sono molto orgoglioso di essere qui. Questa sede rappresenta la mia identità, sono nato a Varese e sono cresciuto in Lombardia. Ho fatto esperienze anche in altre città italiane ma le esperienze avute in Lombardia mi è servita tantissimo. Mi è servito per diventare in primis uomo e poi professionista del calcio. Vivere questi sentimenti di identità, ricevere questo premio ricevere uno dei premi più belli della mia carriera. E in carriera ne ho vinti tanti. O smetto di vincere o vado al Milan? l mio percorso è quasi finito, dopo l'Inter ho finito (ride, ndr). 4 giocatori dell'Inter lombardi? Questo è un altro motivo di orgoglio. Abbiamo cercato di creare uno zoccolo duro così come ha fatto Percassi all'Atalanta. Devo dire che anche in Serie A oggi ci sono 5 squadre lombarde e potrebbe arrivare anche una sesta che è la Cremonese. Questo dimostra come il nome della Lombardia è in primo piano"