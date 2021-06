Joao Mario-Sporting, l’Inter non fa sconti: “Le vere cifre dell’operazione”

Calciomercato.com aggiorna sulla trattativa tra i nerazzurri e i portoghesi per la cessione del centrocampista

Importanti novità sulla trattativa tra l' Inter e lo Sporting Lisbona per Joao Mario . Ancora le parti non hanno trovato l'accordo sulle cifre dell'operazione e Calciomercato.com ha fatto chiarezza su quanto sta succedendo.

"L’Inter continua a trattare con lo Sporting Lisbona per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario. Nonostante ci sia stata una frenata nei dialoghi, che fino a una settimana fa sembravano essere molto ben avviati. Ma la priorità del centrocampista è restare in Portogallo, nel club che lo ha rilanciato. E quella dell’Inter è cederlo definitivamente. Si va avanti quindi, a piccoli passi ma con costanza. Joao Mario è legato al club nerazzurro fino al 30 giugno 2022. Resta un anno di contratto, bisogna incassare subito. L’Inter continua a chiedere 7,5-8 milioni di euro, cifra a cui lo Sporting non intende (per ora) avvicinarsi. L’ultima proposta dei lusitani si aggira intorno ai 5,5 milioni”, si legge.