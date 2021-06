Sky – Inter, tutti cedibili? C’è chi resta e rinnova: “Decisione Inzaghi. Simone chiarissimo”

In un momento storico difficile, l'Inter ha imposto una linea piuttosto chiara: di fronte a offerte congrue, non ci sono incedibili

In un momento storico difficile come questo, l'Inter ha imposto una linea piuttosto chiara: di fronte a offerta congrue, non ci sono incedibili. Ma, di sicuro, il nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha già parlato limpidamente ai suoi dirigenti. Per l'ex Lazio, infatti, ci sono calciatori sulla carta imprescindibili per il suo progetto tattico. Uno di questi è senza dubbio Marcelo Brozovic.