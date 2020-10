La Stampa dà 6,5 al mercato dell’Inter: “Il colpo Kanté è sfumato perché Suning…”

Il calciomercato si è concluso lunedì sera alle ore 20.00 ed è tempo di giudizi, anche per il fatto che nel weekend c’è la pausa per le Nazionali. Secondo quanto riporta La Stampa, il mercato dell’Inter è da 6,5. Ecco il commento del quotidiano torinese:

“L’acquisto più significativo è stato perfezionato a fine giugno con l’esterno destro Hakimi, pagato 40 milioni al Real Madrid, e subito protagonista con gol e assist. Il club ha regalato a Conte il pupillo Vidal. E ha inserito in rosa elementi duttili, utilizzabili sia da centrali difensivi che da laterali, come Kolarov e Darmian. È sfumato il colpo Kanté per il diktat di Suning contro le spese eccessive. Sarebbe servita la cessione di uno tra Brozovic e Skriniar. Non è arrivata. Sono invece partiti Candreva, Borja Valero, Dalbert, Godin, Asamoah, Joao Mario (tornato allo Sporting Lisbona). È rimasto Nainggolan nonostante i ripetuti tentativi di trovare un accordo con il Cagliari”.