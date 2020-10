Inter, mercato di valore: Hakimi colpaccio. GdS: “Ma c’è un po’ di amaro per 2 affari saltati”

“Un po’ di amaro nella coda, in questo mercato dell’Inter. Perché il club nerazzurro non è riuscito a chiudere le due trattative che aveva immaginato per le ultime ore”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’analisi della campagna trasferimenti dell’Inter, conclusasi oggi alle 20:00. I nerazzurri non hanno chiuso per Moses, diventato nome caldo nelle ultime ore dopo che erano sfumati Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, visto che con il Chelsea non è stata raggiunta un’intesa. E in casa Inter è sfumata anche la possibilità di cedere Radja Nainggolan, visto che il tira e molla con il Cagliari non ha prodotto la tanto desiderata fumata bianca, con il Ninja che resta così a disposizione di Conte.

ROSA RINFORZATA – Il mercato ha regalato a Conte Hakimi, il vero colpo da 40 milioni di euro, chiuso già ad inizio giugno a sorpresa. “Poi è scattata la fase-due, dopo il vertice di Villa Bellini: si compra solo se si cede. Oppure con operazioni a costo zero o quasi”, spiega La Gazzetta dello Sport che elenca poi le trattative saltate: da Tonali a Kumbulla fino a Kanté, con Kolarov e Vidal che invece sono approdati ad Appiano Gentile. Per arrivare a Kanté sarebbe stato necessario completamente una cessione importante tra Brozovic, Eriksen e Skriniar ma per i due centrocampisti non sono arrivate offerte che comportassero un trasferimento a titolo definitivo. In attacco, oltre alla conferma di Sanchez, è tornato Pinamonti che sarà la quarta punta al posto di Esposito. Proprio Pinamonti è stato al centro di una trattativa last-minute che avrebbe potuto portare l’ex Genoa al Parma in cambio di Gervinho ma l’affare non si è concretizzato.