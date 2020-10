Marchegiani: “Nainggolan? Stupito da una cosa. Hakimi? Faccio fatica a giudicare…”

Nel corso di Calciomercato L’Originale, Luca Marchegiani ha commentato la trattativa ormai saltata tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. Questo il commento dell’ex portiere: “Mi stupisce che questo affare non si sia concretizzato perché comunque era interesse di tutti portarlo a termine. Dico che Conte e Nainggolan sono due persone intelligenti e anche due esperti nel loro ruolo e sapranno trovare la quadra della situazione. La sensazione che ho avuto io è che alla fine l’Inter probabilmente non è riuscita ad arricchire dal punto di vista del valore la sua rosa, ha scelto di farlo con la quantità. Non hanno forse preso il giocatore che fa cambiare la squadra rispetto all’anno scorso, però con i cinque cambi ha una batteria di giocatori di altissimo livello che possono sfruttare al meglio. Hakimi? Faccio fatica a giudicare un giocatore che gioca in quel ruolo uno che cambia la squadra. Comunque è un giocatore che gioca sulla fascia ed è un giocatore bravissimo“.

(Sky Sport)